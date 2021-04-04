مؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث يناقش استثمار التعافي

دوت الخليج _ تنطلق الإثنين بفندق ريتز كارلتون القاهرة أعمال مؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث تحت عنوان «استثمار التعافي.. ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا»، تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة.

وزراء وقادة مجتمع الأعمال يطرحون رؤيتهم للاستفادة من نمو الاقتصاد رغم كورونا

يتحدث خلال المؤتمر من وزراء المجموعة الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

ويلي الجلسة الافتتاحية عرض كلمة مسجلة بالفيديو للدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي والعضو بمجلس إدارته ممثلًا عن مصر ومجموعة الدول العربية.

مقابلات وجلسات تبحث مستقبل القطاعات وفرص المشروعات الكبرى والتمويل والتوسع الخارجي

ويشهد المؤتمر مقابلات صحفية مباشرة مع رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية.

وتتضمن فعاليات المؤتمر 3 جلسات نقاشية، تستعرض الأولى فرص استفادة القطاع الخاص من المشروعات والمبادرات المهمة التي تم طرحها في مصر خاصة خلال أزمة كورونا، والمشروعات الاستراتيجية في قطاعات البنية التحتية والزراعة والمياه والطاقة والصناعة والعقارات والتمويل، إلى جانب مناقشة فرص النمو للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.

وتناقش الجلسة الثانية قنوات التمويل المتاحة لتنمية أعمال الشركات سواء المرتبطة بالمبادرات القائمة أو الأخرى الجديدة المطلوبة، وكذلك الأدوات المختلفة في جعبة نشاط التمويل غير المصرفي.

وتتعدد محاور الجلسة الثالثة لتناقش استكشاف فرص النمو العابر للحدود، إلى جانب إلقاء الضوء على حركة الاستثمار في زمن كورونا، والفرص التوسعية المحلية والإقليمية والعالمية المختلفة.

يشارك في جلسات المؤتمر نخبة من رجال الاقتصاد والأعمال والشخصيات العامة، وتضم الجلسة الأولى كلًّا من: أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأحمد السويدي رئيس مجموعة السويدي إلكتريك، ود. شريف الخولي الشريك والرئيس الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بشركة أكتيس للاستثمار المباشر، وكريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، وأسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، ويديرها هاني توفيق الخبير الاقتصادي الرئيس السابق لجمعيتي الاستثمار المباشر المصرية والعربية.

أما الجلسة الثانية فتجمع كلًّا من: شريف سامي رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، وكريم هلال العضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين بشركة كربون القابضة، ووليد حسونة الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس فاينانس، وخليل البواب الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال، وعمرو البهي الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر، وأيمن الدسوقي الرئيس التنفيذي لمجموعة ابتكار للاستثمارات المالية، ويديرها ماجد شوقي رئيس البورصة الأسبق.

ويتحدث خلال الجلسة الثالثة كل من: كريم نجار رئيس الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف وشركة كيان إيجيبت، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات، ومحمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، وهاني برزي رئيس شركة إيديتا للصناعات الغذائية، ود. هاشم السيد رئيس شركة أودن للاستثمارات المالية، وأحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لمجموعة أزيموت مصر، ويديرها الدكتور ماهر عشم رئيس شركة كومتريكس للتجارة الإلكترونية.

ويشارك في إدارة جلسات المؤتمر وإجراء المقابلات الصحفية كل من أحمد رضوان رئيس تحرير جريدة دوت الخليج، وياسمين منير ورضوى إبراهيم مديرتي التحرير.