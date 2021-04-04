محمود محيي الدين يعرض فرص النمو في كلمة بالفيديو

دوت الخليج _ يلقي الإثنين الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وعضو مجلس إدارته الممثل عن مصر والدول العربية، كلمة مصورة عبر الفيديو خلال فاعليات مؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث، متحدثًا خلالها عن فكرة ومحاور المؤتمر الذي يقام تحت عنوان «استثمار التعافي».

ويسلط محيي الدين الضوء على فرص نمو الاقتصاد الذي سجل أداء مميزًا مقارنة بالأسواق المحيطة، وكذلك الأدوات والمشروعات الواجب التركيز عليها عبر استثمارات عامة وخاصة.

كما يستعرض محمود محيي الدين أبعاد الأزمات الثلاث التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي في هذه المرحلة الحرجة، والمتعلقة بالأوضاع الصحية والاقتصادية وكذلك ارتفاع الدين، في تحليل واف للتحديات الدولية المحيطة والإجراءات الموصى بها لتجاوز مخاطر الوقوع في أزمة اقتصادية عالمية.