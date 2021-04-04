إيسترن كومباني تحقق أعلى حجم إنتاج بتجاوز 7 مليارات سيجارة الشهر الماضي

رنا ممدوح _ أعلنت الشركة الشرقية للدخان – إيسترن كومباني-، عن تحقيق حجم إنتاج قياسي خلال مارس الماضي بتجاوز 7 مليارات سيجارة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إن الإدارة التنفيذية قامت بتنفيذ عدد من الإجراءات التصحيحية والتشغيلية تنفيذا لتوجيهات مجلس إدارة الشركة بضرورة الاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية المتاحة بالمصانع.

وأشارت إلى أن تلك الإجراءات كانت لتعظيم الكفاءة وتحسين الاستخدام الأمثل للماكينات مما أدى إلى تحقيق أعلى رقم إنتاجي في تاريخ إيسترن كومباني خلال شهر مارس.

وأوضحت أن حاجز الإنتاج تجاوز 7 مليار سيجارة محلية في شهر واحد وهو أكبر من أعلى رقم إنتاجي سابق بحوالي 10%، وأعلى مما تم إنتاجة في مارس 2020 بحوالي 45%، وبمعدلات نمو شهرية منذ بداية العام المالي الحالي بمقدار 15%.

وأضافت، أن معدلات الإنتاج اليومية ارتفعت بشكل كبير خلال الشهور الماضية وبنسبة تفوق 25% نتيجة لتطبيق سياسات الإنتاج الجديدة ومتابعتها وحرص العاملين بها.

وذكرت أن ارقام بيع السجائر المحلية في شهر مارس حققت أعلى رقم بيعي في تاريخ الشركة بأكثر من 6.1 مليار سيجارة وبنسبة نمو تقترب من 20% مقارنة بالعام الماضي لنفس الشهر.

وقالت إن هذه الزيادة نتيجة تنفيذ الخطط التسويقية والبيعية لمنتجات الشركة ومتابعة الأسواق واكتشاف فرص النمو وغلق الفجوات البيعية.

وأعلنت أن مؤشرات الربع الثالث تظهر تحقيق معدلات إنتاجية وبيعية وكذلك ربحية عالية.

وقالت، إن إيسترن كومباني تعمل بكل قوتها لاستكشاف كل الفرص المتاحة أمامها لتعظيم ربحيتها وزيادة قيمتها وكذلك العائد على الاستثمار فيها.