ابن سينا فارما: عبد العزيز علي رئيسا غير تنفيذيا لمجلس الإدارة ومحجوب نائبا

رنا ممدوح _ اعتمد مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما في جلسته أمس، بعض التغيرات بالمجلس تطبيقا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 47 لسنة 2020 بالفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأعلنت الشركة في بيان للبورصة اليوم، عن تعيين عبد العزيز علي رئيسا لمجلس الإدارة غير تنفيذ خلفا لمحجوب.

ووافق المجلس على تعيين محمد محسن محمد محجوب نائبا لرئيس مجلس الإدارة ورئيس تنفيذي.

وتضمنت قرارات المجلس الموافقة على تعيين كلا من محمود عبد الجواد وعمر عبد الجواد كأعضاء منتدبين.

ووفقا للبيان، وافق المجلس على انتقال سلطات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الموجودة في السجل التجاري إلى الرئيس التنفيذي مع بقاء صلاحيات الأعضاء المنتدبين وحقوق التوقيعات الأخرى كما هي.