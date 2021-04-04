البورصة تصعد 0.14% مستهل التعاملات بدعم مشتريات العرب

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 10579 نقطة، محققا صعودا بنسبة 0.14%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.1%، ليتداول عند مستوى 57.12 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.88%، و 0.58% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 33.585 مليون جنيه على 111 شركة من خلال 1.660 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 32 شركة مقابل تراجع 13 بينما لم تتغير أسعار 66.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المؤسسات الأجنبية وسجلوا صافي بقيمة 592.841 ألف جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 638.619 ألف جنيه، منها 536.483 ألف جنيه للأفراد، و102.136 ألف جنيه للمؤسسات.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.231 مليون جنيه، منها 815.991 ألف جنيه للمؤسسات، و415.469 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم سبيد ميديكال قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 10.22%، تلاه سهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بنسبة 2.37%، ثم سهم جلاكسو سميثكلاين بنسبة 1.64%.

بينما تصدر سهم العربية لاستصلاح الأراضي قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.14%، تلاه سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة بنسبة 8.02%، ثم سهم دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 7.88%.