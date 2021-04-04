عاجل.. ماجد الفطيم ومدينة نصر وماونتن فيو أول المشترين لكراسة شروط أرض هليو بارك

بكر بهجت _ كشف تامر ناصر الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن شراء 3 شركات لكراسة الشروط الخاصة بطرح مشروع هليوبارك بمساحة 1695 فدانا بالقاهرة الجديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص عن طريق المزايدة بنظام المظاريف المغلقة. وأضاف ناصر في تصريحاته على هامش المؤتمر الذي عقدته الشركة قبل قليل، أن الشركات الثلاثة هي ماونتن فيو ومدينة نصر للإسكان والتعمير وماجد الفطيم، مشيرا إلى أن ذلك تم خلال الساعات الأولى من فتح باب سحب الكراسة.

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