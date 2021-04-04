مصر الجديدة للإسكان تفصح عن مستجدات استراتيجية الخمس سنوات

رنا ممدوح _ أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن آخر مستجدات الخطة الاستراتيجية للشركة للفترة 2020-2025.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إنه تم عمل مسح شامل ودراسة لكل نواحي مصر الجديدة للإسكان عند إعداد خطة الشركة من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف والفرص التنافسية والمشاكل الحالية.

ووفقا للبيان، بناء على هذه الدراسة تم تحديد الإستراتيجيات المكونة من 5 محاور أساسية والمخطط إتباعها حتى عام 2025 لتحقيق الهدف الإستراتيجي الرئيسي وهو إستعادة دور ومكانة مصر الجديدة ووضعها كأحد أكبر وأعرق شركات التطوير في مصر منذ عام 1906.

وذكرت الشركة أن مستجدات محاور الاستراتيجية التي سبق وتم الإعلان عنها وبدايتها في تطوير وتنمية مدينة نيو هليوبوليس .

وأعلنت بأنه سيتم الإنتهاء من دراسات السوق في خلال شهر إبريل، كما تم إسناد أعمال تطوير وتحديث المخطط العام ليتواكب مع متطلبات التنمية المستدامة لمكتب أ.د.محمود يسري وشركاه بالاشتراك مع Sites International أ.د ماهر استينو، أ.د ليلي المصري أحد أفضل المكاتب الاستشارية في مجال التصميم العمراني والتنسيق البيئي في الشرق الأوسط، وسيتم الإنتهاء من المرحلة الأولى منه في أغسطس هذا العام.

وفيما يخص المراجعة الشاملة لكل ماتم من مباني ومشروعات في المدينة حتى الوقت الراهن والتأكد من التزامها بالشروط البنائية والتعاقدية والعمل على تصحيح أوضاعها مع التنسيق لتتوافق مع كل مظهر وجوهر التطوير المستهدف بالمخطط الجديد، أعلنت الشركة بأنه جاري العمل عليها بالتوازي مع تطوير المخطط العام.

ووفقا للبيان، جاري العمل عليها مع الإلتزام بالجدول الزمني المخطط لها وهي 30 يونيو 2021 لمشروعات البنية التحتية التي تخدم قاطني المدينة الأن و30 ديسمبر 2021 لمشروعات الإسكان الجاري العمل عليها.

وفيما يخص اختيار مناطق متميزة تتناسب مع اسم الشركة للبدء في القيام بأعمال التطوير الذاتي لمناطق منها بمساحة حوالي 400 فدان، أعلنت مصر الجديدة للإسكان أنه فور نهاية إعداد تطوير المخطط العام ستبدأ أعمال التصميم لبعض هذه المناطق على أن تبدأ المبيعات فيها في الربع الاول من العام القادم.

وذكرت أن طرح بالمشاركة لمساحات بحدود 500 فدان ( قطعة أو قطعتين) مع مطورين عقاريين بعد اختيار هذه الأراضي والعمل على ترفيها سيتم فور نهاية إعداد تطوير المخطط العام، على أن يبدأ الإعداد لها ابتداء من شهر يونيو 2021.

وأوضحت، بالنسبة لبيع المخزون العقاري الحالي بالمدينة بالكامل فجاري العمل عليه بالتوازي مع تنفيذ أعمال التطوير بالمدينة).

وأضافت بأنه تم اجراء مزاد على قطعة أرض بمساحة 270 فدان في أقصى شمال المدينة وشمال خط القطار المكهرب بنهاية مارس الماضي، والترسية على أحد المستثمرين بقيمة حوالي 2.5 مليار جنيه التي تزيد عن 4 مليار جنيهعلى 10 سنوات مما يضمن دخل سنوي منتظم سيتم استخدامه في أعمال التطوير والمشاريع الجديدة بالمدينة.

وتركز المحور الثاني من استراتيجية الشركة حول تنمية هليوبارك بمساحة 1695 فدان.

وأعلنت الشركة بأنه م إعداد كراسة شروط للطرح بنظام المشاركة بالإيرادات على كامل مساحة الأرض والإعلان عن طرحها اليوم.

وذكرت أن بعض من كبار المطورين العقاريين أبدوا الاهتمام بهذا الطرح، متوقعة إنهاء إجراءات التعاقد في الربع الثالث من 2021، على أن يتم استخدام إيرادات الشركة من هذا التعاقد في مشاريع تطوير نيوهليوبوليس.

وأعلنت أنه ابتداء من عام 2024 تبدأ الشركة في التطوير الذاتي لمناطق بمساحات 200 فدان مع أعمال الترفيق الخاصة بها.

وذكرت بأنه تم التعاقد مع فريق عمل متكامل من أكبر المكاتب العالمية المتخصصة لإعداد دراسات الجدوى والتسويق والإستشارات الهندسية وإدارة المشروعات لإعداد مخطط عام جديد للمشروع يتواكب مع أحدث المعايير العالمية وذلك في خلال عام 2021.

وتضمن المحور الثالث من استراتيجية الشركة إستغلال الأصول العقارية للشركة بمنطقة مصر الجديدة.

وذكرت الشركة أن من ضمن أصولها الميريلاند، موضحه أنه جاري العمل على إكمال عمليات التطوير بالمنتزة السياحي وبدء تشغيله في أنشطة متعددة وإعادة إحيائه مع تعظيم الإستفاده الماليه منه وذلك في خلال عام 2021.

وأعلنت فيما يخص أصل غرناطه، بأنه سيتم الإعداد للطرح في خلال الربع الثاني من عام 2021 لإيجاد فرص استثمارية لتحقيق الإستغلال الأمثل لها مع المحافظة على التراث الخاص بالمكان وتشغيله في خلال عام من الآن.

وفيما يخص الأصول العقارية الأخرى، فذكرت أنه خلال الأشهر الماضية تم تصنيف هذه الأصول والوقوف على وضعها الحالي تمهيدا لاستغلالها وتعظيم الاستفادة المالية منها.

وشمل المحور الرابع للاستراتيجية توفير الموارد المالية، حيث تم وضع خطة لتوفير السيولة اللازمة لمشاريع التطوير والتنمية في السنة الأولى من خلال عدة بدائل وسيتم تفعيلها في خلال أسابيع.

وذكرت أنه تم الحصول على تمويل بقيمة إسمية 286 مليون جنيه عن طريق حوالات حق ويتم حاليا التفاوض للحصول على حوالي حق أخرى بقيمة إسمية 671 مليون جنيه ومن المتوقع الحصول على هذا التمويل خلال شهر أبريل مما يمكن الشركة من تنفيذ خطتها في خلال هذا العام المرتكزة بالأساسي على المشاريع الجارية في مدينة نيو هليوبوليس والعمل على تغيير صورة المدينة.

وقالت إنه سيتم إتخاذ القرار فيما يخص الدراسة المالية التفصيلية للموارد المطلوبة في السنوات التالية للسنة الأولى من الاستراتيجية تمهيدا لإستدعاء زيادة لرأس المال خلال العام الأول.

وذكرت أن ذلك سيتم بعد مزيد من الدراسة وسيكون في حدود المليار جنيه في خلال عام من الأن.

وتضمن المحور الأخير من استراتيجية مصر الجديدة للإسكان إعادة الهيكلة.

وأعلنت أنه يجري حاليا اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة، لتطعيمها بالكفاءات المطلوبة وتزويدها بكافة الأدوات اللازمة لتحقيق رؤية ومهمة الشركة والاستراتيجيات المخطط لها مع وضع أسس ومعايير للحوكمة.

ووفقا للبيان، جاري التعاقد بخصوص إدخال نظام ERP من خلال وزارة قطاع الأعمال العام.