رئيس الرقابة المالية يسمح لشركات إدارة صناديق الاستثمار بإدارة تمويل عمليات الشراء بالهامش

رنا ممدوح _ أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية القرار التنفيذي رقم 46 لسنة 2021، بالسماح للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار بإدارة تمويل عمليات الشراء بالهامش للأوراق المالية والتي تتم من خلال شركات السمسرة.

وأرجع عمران في بيان صادر عنه، الهدف من القرار تعظيم كفاءة سوق المال وتحقيق الشفافية في آليات التعامل بالأنشطة المتخصصة في الأوراق المالية.

ووفقا للبيان، فصدر القرار عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المنعقد عن بُعد- عبر تطبيق الزووم- صباح اليوم.

وقال د. عمران، إن على الشركة المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار الالتزام بالتعاقد مع شركات الوساطة في الأوراق المالية الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة نشاط الشراء بالهامش للأوراق المالية وتحديد حقوق والتزامات كل طرف.

وأكد رئيس الهيئة على مراعاة أن يتضمن التعاقد وسائل تجنب المصالح ومن أهمها مدى جواز تمويل شركات السمسرة التي تُعد من الأشخاص المرتبطة بمدير الاستثمار، بجانب بيان بالضمانات التي يجب أن يحصل عليها مدير الاستثمار من شركات السمسرة الحاصلة على التمويل.

وشدد رئيس الهيئة على أن يقتصر تمويل شركات السمسرة عند مزاولة عمليات الشراء بالهامش على قائمة الأوراق المالية التي تتوافر فيها الشروط والمعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.

الجدير بالذكر أن سجلات الهيئة تكشف عن حصول 64 شركة على ترخيص بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار.

وكانت الرقابة المالية قد سمحت في أوائل الشهر الماضي لشركات التخصيم بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية الآجلة لشركات السمسرة في الأوراق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش، وبما يتيح لشركات السمسرة مصادر جديدة للتمويل تمكنها من التوسع في نشاط عمليات الشراء بالهامش، وما يترتب عليه بالتبعية مزيد من تنشيط عمليات التداول في الأوراق المالية في البورصة المصرية.