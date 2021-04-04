العادلي: مصر الجديدة تتفاوض مع 3 بنوك للحصول على 671 مليون جنيه

بكر بهجت _ كشف خالد العادلي رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن دخول الشركة في مفاوضات مع 3 بنوك للحصول على تمويل جديد بقيمة 671 مليون جنيه لتمويل خطة التطوير التي تعمل عليها الشركة.

وأضاف العادلي على هامش المؤتمر الذي عقدته الشركة قبل قليل، أن تلك التمويلات تكفي احتياجات الشركة حتى نهاية العام المالي الجاري، لافتا إلى أن التمويل الذي يجري التفاوض عليه يأتي إلى جانب التمويل الذي حصلت عليه الشركة مؤخرا من بنك QNB بقيمة إسمية 286 مليون جنيه عن طريق حوالات حق.

وتابع أنه من المتوقع أن يتم الحصول على التمويل خلال الشهر الجاري.