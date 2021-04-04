بالم هيلز: العمومية تقرر التنازل على 50% من أرض سفنكس مقابل تغيير النشاط

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة بالم هيلز للتعمير في جلستها الخميس الماضي، على تنازل الشركة عن 50% من مساحة الأرض المسجلة بمدينة سفنكس الجديدة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الأرض يبلغ صافي مساحتها 1.283 ألف فدان، والتنازل عن نصفها مقابل تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني وتوصيل المرافق للأرض.

وأوضحت أن ذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 2422 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2019 وقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 103 بتاريخ 26 فبراير 2017 بالتعامل بأسلوب السداد العيني.

وأوضحت أن ذلك بعد تسوية جميع الالتزامات المستحقة على الأرض لأي جهة أخرى.

وفوضت العمومية رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وإبرام العقود الجديدة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتضمنت قرارت الجمعية العامة غير العادية اعتماد نموذج الإفصاح وفقا للمادة 48 من قواعد القيد والنظر في تخفيض رأس مال الشركة عن طريق اعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 36.350 مليون سهم، وتعديل المادتين رقم 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.

وعلى صعيد أعمال الجمعية العامة العادية، أعلنت الشركة عن موافقتها بإبرام عقود معاوضة بشراء الحصة المملوكة لشركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية في بالم هيلز للتعمير البالغة 28% وقيمتها 4.195 مليون جنيه.

ووافقت العمومية على شراء حصة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية في شركة شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية والبالغة 11% وقيمتها 11 مليون جنيه.

واعتمدت العمومية مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، على أن يكون الكوبون النقدي للسهم 0.1 جنيه بإجمالي توزيعات نقدية للمساهمين بمبلغ 304.059 مليون جنيه تصرف دفعة واحدة.