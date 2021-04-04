البركة مصر يعول على الانتشار الجغرافي لزيادة حصته السوقية

أمنية إبراهيم _ قال أشرف الغمراوي، الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر، إن استراتيجية مصرفه التوسعية بالسوق المصرية لم تتأثر بتداعيات جائحة كورونا، حيث يستهدف البنك الاستمرار في التوسع والانتشار الجغرافي لتغطية مناطق جديدة في إطار السعي لزيادة قاعدة العملاء والحصة السوقية.

15 – 20 % نموا مرتقبا في المركز المالي والإيرادات والربحية

أضاف الغمراوي، أن نتائج أعمال البنك خلال عام الجائحة وكذلك مؤشرات الأداء خلال الربع الأول من 2021، ترجح تحقيق مستهدفات العام الجاري ونمو المركز المالي والإيرادات والأرباح بحوالي 15 إلى 20%، مشيرا إلى أن البنك يخطط لطرح حزمة منتجات جديدة تدعم مركزه التنافسي وتتيح له استقطاب عملاء جدد من خارج قاعدة المتعاملين من القطاع البنكي.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر، تفاؤل بنوك القطاع المصرفي المصري بأداء الاقتصاد المحلي في ظل وجود بوادر انتعاشة في عدد واسع من القطاعات والأنشطة، حتى التي تضررت بشكل واضح في خضم أزمة وباء كورونا.

تركيز كبير على تمويل المشروعات القومية وبناء المدن الجديدة

وأوضح الغمراوي، أن خطة عمل بنك البركة تركز على التوسع في منح التمويل للمشروعات القومية الكبرى وإنشاء المدن الجديدة، إلى جانب عدد من القطاعات التي يرى فيها فرصا واعدة للنمو، منها البنية التحتية والطرق والأنشطة الصناعية خاصة الصناعات الغذائية، إلى جانب الاستثمار العقاري بمختلف منتجاته.

وأكد الغمراوي، أن مصرفه لديه رؤية إيجابية تجاه السوق العقارية بمصر والتي تتمتع بميزة هامة وهي ارتفاع الطلب في ظل تشكيل نسبة الشباب حوالي 50 إلى 65% من إجمالي السكان، حتى وإن كان هناك ضعف نسبي في القدرة الشرائية فإن مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري وكذلك المبادرة الرئاسية الجديدة ستعزز الطلب بشكل غير مسبوق خلال الفترة المقبلة.

وتابع الغمراوي: «العقارات في مصر جاذبة جدا للعرب وخاصة دول الخليج بعد أن أصبحت مصر قبلة للاستثمارات الخليجية والعربية في السنوات الأخيرة الماضية «، مضيفا إن تصدير العقار لا بد أن يحظى باهتمام أكبر لدى الدولة والمطورين العقاريين في المرحلة المقبلة للاستفادة من الطلب الخارجي من غير المقيمين.

السوق العقارية تتمتع بجاذبية عالية لدى العرب وتصدير العقار يحتاج اهتماما أكبر

ولفت الغمراوي، إلى أن أهمية قطاع التنمية العقارية تأتي من تأثيره الإيجابي على أكثر من 50 صناعة تكميلية مرتبطه بشكل أساسي بنشاطه، علاوة على مساهمته في استيعاب درجة عمالة كثيفة وخلق عدد كبير من فرص العمل وانعكاس ذلك على معدل البطالة.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر، إن قطاع الطرق والكباري شهد طفرة غير مسبوقة في العامين الماضيين مما يعزز من قدرة مصر على جذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية، في ظل تطوير البنية التحتية للبلاد.

وتوقع الغمراوي، أن يشهد قطاع السياحة إنفراجة قريبة مع اتساع رقعة التطعيم بلقاحات كورونا، مؤكدا أن وصول اللقاحات لأكبر عدد من الدول وبنسب مرتفعة سيكون له تأثير واضح على حرية حركة السياحة بين البلدان.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية كانت متفهمة للأزمة وأبعادها، ولعبت الإجراءات المتخذة بدءا من شهر مارس 2020 دورا إيجابيا مؤثرا في تحجيم التداعيات سواء على صعيد النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص أو اجتماعيا عن طريق توفير دعم مالي للفئات الأكثر تضررا والعمالة غير المنتظمة، وكذلك توفير المستلزمات الطبية والوقائية والحرص على وفرة المواد الغذائية بأسعار مقبولة.

أضاف الغمراوي، إن البنك المركزي المصري قام بدور هام في دعم شركات القطاع الخاص في عدد من المجالات الهامة منها الصناعة والزراعة والمقاولات والسياحة، للحفاظ على دورة النشاط الاقتصادي، إضافة إلى مبادرة تأجيل المستحقات الائتمانية لمدة 6 أشهر، الأمر الذي خفف من الانعكاسات السلبية على الأفراد والشركات في بداية الأزمة.