حديد عز تحقق 4.7 مليار جنيه خسائر مجمعة العام الماضي

رنا ممدوح _ قلصت شركة حديد عز خسائرها المجمعة إلى النصف العام الماضي لتصل إلى 4.684.857 مليار جنيه، مقابل 8.111.253 مليار جنيه بالعام المقارن 2019.

وتراجعت صافي المبيعات وفقا للميزانية المجمعة المرسلة للبورصة اليوم، إلى 38.625.212 مليار جنيه، بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 45.713.678 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفضت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 37.405.403 مليار جنيه مقابل 46.689.296 مليار جنيه بالفترة المماثلة عام 2019.

وحققت حديد عز مجمل ربح بمبلغ 1.219.809 مليار جنيه العام الماضي 2020 مقابل 975.618 مليون جنيه مجمل خسائر العام المقارن 2019.

وانخفضت خسائر النشاط خلال نفس الفترة إلى 1.023.610 مليار جنيه مقابل 3.321.938 مليار جنيه بالفترة المماثلة عام 2019.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، فتحولت حديد عز إلى الخسارة مسجلة صافي بمبلغ 563.670 مليون جنيه العام الماضي، مقابل 2.486.353 مليار جنيه صافي أرباح العام المقارن 2019.

وانخفضت صافي المبيعات خلال نفس الفترة إلى 6.834.721 مليار جنيه، مقابل 7.290.994 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.