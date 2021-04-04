مال وأعمال

عجز الميزان التجاري يتراجع 18% إلى 3.15 مليار دولار خلال يناير

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قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، إن عجز الميزان التجاري هبط نحو 17.9 بالمئة على أساس سنوي في يناير إلى 3.15 مليار دولار.

وأوضح جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات انخفضت 8.4 بالمئة عنها قبل عام إلى 2.5 مليار دولار في يناير، في حين تراجعت الواردات 13.9 بالمئة إلى 5.65 مليار دولار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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