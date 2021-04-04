البورصة تتراجع عن مكاسبها الصباحية منتصف التعاملات

رنا ممدوح _ امتصت مبيعات المؤسسات الأجنبية مكاسب البورصة الصباحية ودفعتها للتراجع في منتصف تعاملات اليوم. وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.81%، ليتداول عند مستوى 10478 نقطة. وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.44%، ليتداول عند مستوى 56.93 جنيه. وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.42%، و 0.66% على الترتيب. وسجلت تداولات البورصة 528.157 مليون جنيه على 179 شركة من خلال 22.417ألف عملية. وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 90 شركة مقابل ارتفاع 43 بينما لم تتغير أسعار 47. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 16.238 مليون جنيه، منها 15.043 مليون جنيه للمؤسسات، و1.195 مليون جنيه للأفراد. بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 9.550 مليون جنيه، منها 7.614 مليون جنيه للأفراد، و1.936 مليون جنيه للمؤسسات. وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 6.687 مليون جنيه، منها 6.569 مليون جنيه للأفراد، و118.896 ألف للمؤسسات. وتصدر سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.72%، تلاه سهم النصر للأعمال المدنية بنسبة 8.63%، ثم سهم العربية لاستصلاح الاراضي بنسبة 8.52%. بينما تصدر سهم سبيد ميديكال قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 10.95%، تلاه سهم اصول للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 5.96%، ثم سهم أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 5.39%.

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