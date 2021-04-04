أحمد زكي عابدين: 3 أهداف للعاصمة الإدارية في الأشهر المقبلة

بكر بهجت _ قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن العام الجاري يشهد تحقيق 3 أهداف رئيسية، يتمثل أولها في انتقال الحكومة إلى مقراتها الجديدة منتصف العام، وثانيها تسليم عدة شركات لأولى المراحل في مشروعاتها، وثالثها إطلاق المرحلة الثانية من المشروع على مساحة 47 ألف فدان.

أضاف عابدين في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج»، أن المخطط العام للمرحلة الثانية تجري مراجعته حاليًا من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، وسيتم إطلاقها فور الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة به، مشيرًا إلى أن تلك المرحلة ستكون مخصصة للعديد من المشروعات التجارية المتخصصة، حيث ستقام بها مدن للإلكترونيات وأخرى للسيارات وغيرها.

ولفت إلى أن الشركة تضع الجداول الزمنية لمشروعات الشركات على رأس أولوياتها، إذ إنها تتابع بصورة مستمرة أعمال التنفيذ التي تجري، وتتسلم تقارير دورية من الشركات بالمستجدات والتطورات وذلك للتأكد من سير العمل بحسب التوقيتات والمواعيد المتفق عليها مع شركة العاصمة والعملاء، لافتًا إلى أن العام الجاري سيشهد البدء في تسليم العديد من المشروعات لتبدأ الحياة رسميًّا في العاصمة بالتوازي مع انتقال الوزارات للحي الحكومي.

وتابع أن قطاع الإنشاءات نجح على مدار السنوات الماضية في دفع معدلات نمو الاقتصاد المصري، وسيكون له دور كبير خلال المرحلة المقبلة في دعم الاقتصاد، وخاصة في ظل التداعيات التي نجمت عن ظهور فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن العمل داخل مواقع المشروعات لم يتوقف دون الإخلال بأمن وسلامة العاملين، وهو ما ساهم في إنجاز الشركات لنسب كبيرة من إنشاءات مشروعاتها.

وأشار إلى أنه في حال استمرار الوضع خلال العام المقبل فإن الشركات كافة وليست العاصمة الإدارية فقط، أصبح لديها الخبرة للتعامل مع تلك المواقف، وخاصة ما يتعلق بالاعتماد على الوسائل الحديثة في إدارة مواقع المشروعات، وأيضًا التركيز على الإجراءات الاحترازية للحفاظ على العمالة، وفي مشروع العاصمة فإن الوضع سيختلف كثيرًا خلال العام الجاري، وذلك مع انتقال الوزارات إلى مقراتها الجديدة.

وبلغ عدد العقود التي وقعتها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مع المطورين، 218 عقدًا تنوعت بين مختلف الأنشطة التي يجري تنفيذها، منها 65 عقدًا لأنشطة سكنية وتتوزع باقي العقود على الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والترفيهية والتعليمية والرياضية.

طرح الشركة في البورصة لا يزال قيد الدراسة والسيولة المتاحة تكفي الاحتياجات

وفيما يتعلق بخطط التمويل قال عابدين إن طرح شركة العاصمة في البورصة لا يزال قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ قرار حاسم بشأنه، مشيرًا إلى أن الشركة لديها السيولة المالية التي تكفي احتياجاتها للإنفاق على المشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا، لافتًا إلى أن مساحات الأراضي التي تم بيعها خلال الأعوام الثلاثة الماضية هي التي عززت القدرات المالية للشركة، وتم استغلال جزء من عوائدها في إنشاءات الحي الحكومي.

وأعلن عابدين في وقت سابق عن نية شركة العاصمة الإدارية لطرح أسهمها في البورصة لتحقيق عائد يساهم في إنشاء المرحلة الثانية والثالثة.

وأكد عابدين أن استثمارات المرحلة الأولى للعاصمة بلغت نحو 25 مليار دولار ما يعادل نحو 400 مليون جنيه، منها ما يقرب من 50 مليار جنيه للحي الحكومي، مشيرًا إلى أنه تم بيع 19 ألف فدان ويتبقى نحو 5 آلاف فدان لم تبع حتى الآن بعدة مناطق منها منطقة MU ومناطق الاستخدام المختلط وعلى النهر الأخضر وأجزاء من منطقة الداون تاون.

وأوضح عابدين أن الشركة سبقت الجدول الزمني فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من المشروع، حيث تخطت نسبة الإنجاز في تلك المرحلة ما يقترب من 80%، وهو ما ظهر في الحي الحكومي، والأحياء السكنية ومشروعات القطاع الخاص والتي تسير وفق الجداول الزمنية المتفق عليها مع شركة العاصمة.