البورصة تتراجع 1.4% ختام التعاملات و47 شركة تفلت من الهبوط

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.4%، وأغلق عند مستوى 10417 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 1.5% وأغلق عند مستوى 56.32 جنيه.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.02%، و 1.19% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 789.242 مليون جنيه على 187 شركة من خلال 36.229 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 99 شركة مقابل ارتفاع 47 بينما لم تتغير أسعار 41.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 16.186 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 22.834 مليون جنيه، مقابل 6.647 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 12.567 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 15.071 مليون جنيه، مقابل 2.503 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 3.618 مليون جنيه، منها 3.338 مليون جنيه للافراد، و279.851 ألف جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم سبيد ميديكال قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 12.04%، تلاه سهم ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 7.44%، ثم سهم أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 6.74%.

بينما تصدر سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية- شركة منقسمة قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.53%، تلاه سهم شركة النصر للأعمال المدنية بنسبة 8.58%، ثم سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 8.39%.