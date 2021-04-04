سبيد ميديكال: مجلس الإدارة رفض تقييم إيجل للاستشارات المالية للشركة

رنا ممدوح _ رفض مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال في جلسته اليوم تقييم شركة إيجل للاستشارات المالية للشركة عند 2.415 مليار جنيه، بقيمة عادلة للسهم 2.18 جنيه.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إن المجلس رأى التقييم غير معبر عن القيمة الحقيقة لشركة سبيد ميديكال.

وقرر المجلس الإنتظار حتى صدور نتائج الربع الأول ليعكس التقييم والقيمة الحقيقة للشركة في حينه لما تراه الإدارة والمساهمين من عدم مطابقة القيمة للقيمة الحقيقة للشركة.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، منذ قليل إنها ستتواصل مع المستشار المالي المستقل شركة إيجل للاستشارات المالية، وذلك لمراجعة دراستي القيمة العادلة لشركة سبيد ميديكال، وشركة برايم سبيد للرعاية الصحية، للوقوف على مدى توافقهما مع المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت.

وكانت شركة شركة سبيد ميديكال أعلنت الخميس الماضي عن اعتماد مجلس الإدارة القيمة العادلة لشركة برايم سبيد للرعاية بقيمة 1.823 مليار جنيه.

واعتمد أيضاً القيمة العادلة لشركة سبيد ميديكال بقيمة 2.415 مليار جنيه، بقيمة عادلة للسهم 2.18 جنيه.

وشملت قرارات مجلس الإدارة اليوم استمرار قرار الاستحواذ على برايم سبيد للرعاية الصحية وشرط إتمام العملية بموافقة الجمعية العمومية بنسبة 75% على الأقل وبإعتماد قيمة أعلى لشركة سبيد ميديكال تعكس نموها.

وأكد المجلس أن قرار الاستحواذ يقع في مصلحة الشركة ولكن بقيمة مرضية للإدارة والمساهمين.

وقررت إدارة البورصة إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية سبيد ميديكال خلال جلستي تداول الخميس الماضي واليوم، مع إلغاء جميع العروض والطلبات المسجلة على الورقة المالية خلال جلسة اليوم وتعديل سعر فتح جلسة الغد الي سعر 2.86 جنيه للسهم.