عاجل.. احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى نحو 40.34 مليار دولار بنهاية مارس

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دوت الخليج – كشف البنك المركزي المصري المصري، قبل قليل، عن ارتفاع أرصدة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بحوالي 136 مليون دولار، ليصل إلى 40.337 مليار دولار بنهاية شهر مارس المنقضي، مقابل حوالي 40.201 مليار دولار بنهاية فبراير 2021.
يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي سجل زيادة قيمتها حوالي 100 مليون دولار خلال فبراير الماضي، حيث بلغ في يناير 2021 نحو 40.101 مليار دولار.
وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد عاود الصعود بدءا من شهر يونيو 2020، بعد موجة انخفاض دامت لنحو 3 شهور بفعل تداعيات أزمة كورونا العالمية.
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