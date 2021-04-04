برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكاتليست بارتنرز يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار المؤثر في مصر

دوت الخليج – وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكاتليست بارتنرز للاستثمار المباشر مذكرة تفاهم؛ لتعزيز الاستثمار المؤثر في مصر كوسيلة رئيسية وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت راندا أبو الحسن، الممثل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن الاستثمار المؤثر في طريقه إلى مصر؛ حيث تبحث الشركات والمستثمرون على الاستثمار في الشركات والمؤسسات والصناديق التمويلية طرق توليد التأثير الاجتماعي والبيئي القابل للقياس إلى جانب تحقيق عائد مالي.

وأضافت أن كاتليست بارتنرز تعتبر الأولى في مصر والشرق الأوسط التي تنضم إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتطبيق الاستثمار المؤثر.

وأشارت إلى أن المناخ المصري في حاجة إلى الاستثمار المؤثر أكثر من أي وقت مضى لزيادة النمو والتعجيل وتحسين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت أبو الحسن أن الشراكة مع كاتليست بارتنرز القابضة ستعمل على تحفيز استثمارات القطاع الخاص والاستثمار في الاتجاه الصحيح، وستحتاج الشركات إلى إعادة تنظيم استثماراتها ورؤوس أموالها لإحداث تأثير واعٍ يمكن قياسه.

ووفق بيان، فمن خلال هذه الشراكة سيتم تطبيق مبادئ ومعايير وأدوات قياس الأثر المعترف بها عالميًا على مجموعة ملموسة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الجاهزة للاستثمار وذلك لقياس وإدارة تأثيرها من خلال دليل قياس عملي ومنصة رقمية سهلة الاستخدام.

من جانبه، قال باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، إن هذه المذكرة تعد هي الأولى من نوعها في مصر، وأنها تبرز أهمية الدور الفاعل الذي تضطلع به مجموعة MIHC كأكبر مستثمر في كتاليست بارتنرز.

وبدوره، قال عبد العزيز عبد النبي، العضو المنتدب لشركة كاتليست بارتنرز القابضة، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها صعوبة في الشراكة مع المستثمرين المناسبين الذين يقدمون رأس المال والدعم المؤثر؛ وبالتالي، قررنا إطلاق صندوقنا الجديد كاتاليست كابيتال ليكون أول صندوق استثماري مؤثر في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن هذه الشراكة ستعرض فلسفة الاستثمار للربح بغرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأن تكون بذرة لممارسات السوق.

وتابع أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر جميع القطاعات سيوفر التوجيه والرؤية من خلال مجموعة من المبادئ والتدابير اللازمة لاستخدام الاستثمارات التي من شأنها المساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وأضاف عبد العزيز أن مذكرة التفاهم ستضيف إلى الجهود المشتركة لوزارة التعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، لتبني على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

جرى توقيع مذكرة التفاهم بمقر شركة مصر القابضة للتأمين من قبل الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، رندا أبو الحسن، وعبد العزيز عبد النبي، وذلك بحضور باسل الحيني، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، وتامر طه، مستشار وزيرة التعاون الدولي للتحول الرقمي وريادة الأعمال، وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية.