مدير عام منظمة اليونسكو تزور القاهرة التاريخية ومنطقتي آثار سقارة وأهرامات الجيزة

دوت الخليج – زارت مدير عام منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، رفقة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، القاهرة التاريخية ومنطقتي آثار سقارة وأهرامات الجيزة، خلال زيارتها الحالية لمصر لحضور احتقالية موكب المومياوات الملكية، والذي أقيم مساء أمس.

وتجولت أزولاي والوفد المرافق لها في شارع المعز ومجموعة السلطان قلاوون ومدرسة السلطان برقوق ومتحف الفن الإسلامي.

وفي منطقة آثار سقارة، زارت مقبرة واحتي وأعمال الحفائر التي تضطلع بها البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة، والتي سيتم الإعلان عنها قريبا.

وفي منطقة أهرامات الجيزة، استقبلهم أشرف محي الدين مدير عام آثار الهرم، حيث أجروا جولة زاروا خلالها الهرم الأكبر ومنطقة تمثال أبو الهول، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما.

وخلال الزيارة أعربت مدير عام منظمة اليونسكو عن سعادتها بالزيارة اليوم، وانبهارها بالحضارة المصرية العريقة.