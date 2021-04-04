متحف الحضارة يستقبل 800 زائر في اليوم الأول لفتح قاعتي المومياوات والعرض المركزي

دوت الخليج – استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية 800 زائر بالإضافة إلى 400 من ممثلي وكالات الأنباء والصحف ومحطات التليفزيون المصرية والعالمية في اليوم الأول لفتح قاعتي المومياوات والعرض المركزي.

وقالت فيروز فكري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للإدارة والتشغيل، إنه جرى بيع 600 تذكرة زيارة عن طريق منصة الحجز الإلكتروني التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار يوم الاربعاء الماضي، في إطار خطتها لتيسير عملية حجز تذاكر دخول المتحف على الزائرين.

وتبلغ سعر تذكرة الزيارة للمصري 60 جنيها والطالب المصري 30 جنيها والزائر الأجنبي 200 جنيه والطالب الأجنبي 100 جنيه.

وتبدأ مواعيد زيارة المتحف من 9 صباحا حتى 5 مساءً بالإضافة إلى فترة مسائية يوم الجمعة من 6 مساءً حتى 9 مساءً.

وكان مجلس إدارة هيئة المتحف قد وافق على منح تخفيض بنسبة 50% على سعر التذكرة للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين ابتداء من 4 إلى 17 أبريل الجاري لزيارة قاعة العرض المركزي، بالإضافة إلى السماح لممثلي وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية بالتصوير مجانا داخل قاعة العرض المركزي يومي 4 و5 أبريل.