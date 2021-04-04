وزير الخارجية: تفاوضنا 10 سنوات حول سد النهضة.. وهذه فرصتنا الأخيرة للوصول لاتفاق

دوت الخليج – قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تفاوضت حول سد النهضة على مدار عشر سنوات بإرادة سياسية صادقة من أجل التوصل لاتفاق يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية، ويحفظ في الوقت ذاته حقوق ومصالح دولتي المصب.

وشدد شكري على ضرورة أن تؤدي اجتماعات كينشاسا إلى إطلاق جولة جديدة من المفاوضات تتسم بالفاعلية والجدية ويحضرها الشركاء الدوليين لضمان نجاحها؛ حيث اعتبر هذه المفاوضات بمثابة فرصة أخيرة يجب أن تقتنصها الدول الثلاث من أجل التوصل لاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة خلال الأشهر المقبلة، وقبل موسم الفيضان المقبل.

كما أعرب وزير الخارجية عن حرص مصر على إنجاح هذه المفاوضات والعمل على تجاوز كل النقاط الخلافية، التي عرقلت جولات المفاوضات السابقة.

وأكد أيضًا أنه إذا توافرت الإرادة السياسية والنوايا الحسنة لدى كل الأطراف، فسيكون بوسعنا أن نصل للاتفاق المنشود الذي سيفتح آفاق رحبة للتعاون والتكامل بين دول المنطقة وشعوبها.

جاء ذلك خلال وزيري الخارجية سامح شكري، والري الدكتور محمد عبد العاطي، في الاجتماعات التي تعقد في كينشاسا عاصمة الكونغو الدميقراطية، على مدار يومي 4 و5 أبريل، بدعوة من الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن الاجتماعات تأتي للتباحث حول إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة الإثيوبي المتوقفة منذ عدة أشهر؛ بهدف التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث المتشاركة في النيل الأزرق ويحفظ حقوق مصر ويؤمنها من مخاطر وأضرار هذا السد الضحم.