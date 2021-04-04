السيسي يجدد تضامن مصر التام مع الأردن في اتصال هاتفي بالملك عبد الله

دوت الخليج – اجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اطمأن خلال الاتصال على استقرار الأوضاع في الأردن.

وجدد السيسي تضامن مصر التام حكومة وشعبا مع الأردن، وأعرب عن الدعم الكامل لكل القرارات الاخيرة التي اتخذها الملك عبد الله الثاني من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة.

ومن جانبه، أعرب العاهل الأردني عن خالص تقديره لمساندة ودعم الرئيس، وهو الأمر الذي يجسد عمق وقوة أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.