رئيس الوزراء يفتتح الموسم السادس لمعرض أهلا رمضان بتخفيضات تصل إلى 28%

دوت الخليج – افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، الموسم السادس للمعرض السنوي “أهلا رمضان”، الذي يقام بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار تلائم جميع المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

رافق رئيس الوزراء: الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وتجول رئيس الوزراء، ومرافقوه، في أرجاء معرض” أهلا رمضان”، واطمأن على جودة جميع السلع والمنتجات المعروضة به، وأن أسعارها تناسب جميع شرائح الدخل.

كما تساءل مدبولي عن حجم التخفيضات على جميع المعروضات؛ من أجل تلبية رغبات المواطنين في الحصول على منتج جيد بأسعار تنافسية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة عرض المنتجات المحلية ذات الجودة العالية وتحفيز المواطنين للإقبال على شرائها من خلال التخفيضات المناسبة.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة لاستمرار إقامة هذا المعرض سنويا، والذي يضم جميع السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر المصرية بأسعار ملائمة؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من خلال عرض عدد كبير من الشركات بعرض منتجاتها، إلى جانب حوالي 20 سلسلة تجارية كبرى.

من جانبه، أشار الدكتور على المصيلحي إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تحرص على إقامة المعرض، للسنة السادسة على التوالي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية، ويتم إقامة 26 معرضا في المحافظات بالتزامن مع هذا المعرض.

وأضاف وزير التموين: يشارك في المعرض هذا العام 168 شركة عارضة لجميع السلع الرمضانية والأساسية، إلى جانب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبتخفيضات تتراوح من 18 إلى 28%.

ولفت إلى أن المعرض الرئيسي بالقاهرة يُقام على مساحة إجمالية 12 ألف متر مربع، وأن مساحة العرض 6200 متر مربع، ويبلغ عرض الممرات 4 أمتار، وتشرف وزارة الصحة على جميع الإجراءات الاحترازية به.

وأشار الوزير إلى أن هناك 26 معرضا رئيسيا بالمحافظات، وكذلك 161 شادرا تابعا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، تم إنشاؤها بالتعاون بين وزارة التموين والغرف التجارية ووزارة التنمية المحلية.

ولفت الدكتور علي المصيلحي إلى أكثر من 20 سلسلة تجارية في معارض “أهلاً رمضان” تم اختيارها بدقة، تضم 1845 جناحا/ ركنا، بالإضافة إلى بعض منافذ “جمعيتى”.

وأكد أنه سيتم الالتزام بأسعار استرشادية للمشاركة لعدد 14 سلعة، بالإضافة إلى 24 قافلة، تتكون كل منها من 10 سيارات، بغرض وصول السلع للقرى والنجوع أيضا.