فلاي دبي تستأنف عمل بوينج 737 ماكس اعتبارا من 8 أبريل

العربية دوت نت – تستأنف شركة فلاي دبي الرحلات على متن طائرات بوينج 737 ماكس ابتداء من 8 أبريل بعد أن استوفت المتطلبات الصارمة التي وضعها المنظمون في الولايات المتحدة وأوروبا والإمارات.

كانت الشركة قد أوقفت 14 طائرة بوينج ماكس في مارس 2019 عندما تم حظر السفر على هذه الطائرات حول العالم بعد حادثتين مميتتين حدثتا خلال فترة 5 أشهر.

وبدأت شركات الطيران في الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وأوروبا تشغيل رحلات تجارية فلاي دبي على متن طائرات بوينغ 737 ماكس بعد أن أجاز المنظمون في هذه المناطق عودة الطائرة.

كانت طائرة بوينج 737 ماكس، قد مُنع تحليقها في جميع أنحاء العالم بعد حادثتين لها، لقي فيهما مئات الأشخاص حتفهم، الأمر الذي وضع الشركة المصنعة في أزمة، وفي 29 ديسمبر 2020، أقلعت أول رحلة تجارية للطائرة في الولايات المتحدة.

وتوجت خلاصة العمل والإجراءات اللاحقة للمراجعة بالموافقة على إعادة الطائرة إلى الخدمة من قبل هيئة الطيران الفيدرالية (FAA)، ووكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) والهيئات التنظيمية الأخرى في العالم.

وتعود الطائرة إلى الخدمة بعد أن خضعت لواحدة من أكثر مراجعات السلامة أهمية في التاريخ.