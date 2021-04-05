عاجل.. تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 48 نقطة خلال مارس

سي ان بي سي _ أشارت بيانات دراسة شهر مارس من IHS Markit إلى انخفاض أسرع في ظروف العمل بالقطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط، حيث تراجعت الأعمال الجديدة للشهر الرابع على التوالي، وانخفض الإنتاج بأعلى معدل منذ شهر يونيو الماضي.

ومن ناحية إيجابية، تسارعت عملية طرح اللقاح على مستوى البلاد، ما أدى إلى تحسن الآمال في حدوث انتعاش اقتصادي قوي في وقت لاحق من العام.

هذا وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMI الخاص بمصر، والتابع لمجموعة Markit IHS، تراجعا للمرة الأولى في ثلاثة أشهر خلال شهر مارس إلى 48 نقطة، من 49.3 نقط في فبراير ، مشيرا إلى تدهور بسيط في أحوال القطاع.

وكانت هذه أيضا أدنى قراءة منذ شهر يونيو 2020، وأشارت إلى أسرع تراجع منذ التأثير الأولي لجائحة كورونا.