مال وأعمال

بورصة دبي للطاقة تطلق منصة تداول مباشر لخامات شرق أوسطية

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– أطلقت بورصة دبي للطاقة يوم الاثنين منصة تداول للشركات لتنفيذ للتعاملات خارج البورصة لسبعة خامات شرق أوسطية مسعرة مقابل العقود الآجلة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة.

وقالت في بيان إن الخامات السبعة هي دبي وزاكوم العلوي ومربان والبصرة الخفيف والبصرة الثقيل والشاهين والخام العماني.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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