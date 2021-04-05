بورصة دبي للطاقة تطلق منصة تداول مباشر لخامات شرق أوسطية

– أطلقت بورصة دبي للطاقة يوم الاثنين منصة تداول للشركات لتنفيذ للتعاملات خارج البورصة لسبعة خامات شرق أوسطية مسعرة مقابل العقود الآجلة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة. وقالت في بيان إن الخامات السبعة هي دبي وزاكوم العلوي ومربان والبصرة الخفيف والبصرة الثقيل والشاهين والخام العماني.

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