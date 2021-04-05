جولدمان ساكس يتوقع تعافيا أكبر للطلب على النفط في صيف 2021

_ قال بنك جولدمان ساكس، إنه يتوقع انتعاشا أكبر للطلب على النفط هذا الصيف مما تتوقعه أوبك ووكالة الطاقة الدولية بما يتطلب زيادة بمليوني برميل يوميا إضافيين لإنتاج أوبك+ من يوليو إلى أكتوبر . وتوقع البنك عودة المخزونات (النفطية) الزائدة لمستوياتها الطبيعية بحلول هذا الخريف.

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