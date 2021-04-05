الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع بدعم بيانات الوظائف الأمريكية

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_ أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع الاثنين، إذ عززت بيانات توظيف قوية في الولايات المتحدة التفاؤل حيال تعافي أكبر اقتصاد في العالم، مما دفع المستثمرين لشراء أسهم ذات ثقل على المؤشر مثل أسهم مجموعة Softbank وFast Retailing إضافة لأسهم شركات مرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية.
وارتفع المؤشر Nikkei القياسي 0.82% ليغلق عند 30089.25 نقطة، ليبلغ حاجز الثلاثين ألف نقطة للمرة الأولى في أكثر من أسبوعين.
وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6% إلى 1983.54 نقطة.
وقالت وزارة العمل الأمريكية إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 916 ألفا الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ أغسطس الماضي.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف 647 ألفا في مارس.
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