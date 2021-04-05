وزير المالية: 200 مليار جنيه تراجعا في الإيرادات المستهدفة بفعل تداعيات كورونا

فريق دوت الخليج – قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تداعيات كورونا لازالت تؤثر على الاقتصاد المصري، إلا أن الحكومة نجحت رغم ذلك في تحقيق معدلات إيجابية بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها.

وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية بمؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث تحت عنوان “استثمار التعافي” ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا»، تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة، أن هناك إيرادات بقيمة 200 مليار جنيه لم يتم تحصيلها خلال العام المالي الجاري، ما أثر على إجمالي الناتج الإجمالي المحلي.

وتابع معيط، أن التوقعات تشير إلى أن العام المالي المقبل سيشهد انخفاضا في مستهدف الإيرادات بنحو 150 إلى 160 مليار جنيه، لافتا إلى أنه رغم ذلك فإن الإيرادات سترتفع بنحو 15% مدفوعة بنمو الحصيلة الضريبية بنسبة تتراوح بين 11 إلى 12%.