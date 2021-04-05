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فريق دوت الخليج – قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تداعيات كورونا لازالت تؤثر على الاقتصاد المصري، إلا أن الحكومة نجحت رغم ذلك في تحقيق معدلات إيجابية بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها.
وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية بمؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث تحت عنوان “استثمار التعافي” ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا»، تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة، أن هناك إيرادات بقيمة 200 مليار جنيه لم يتم تحصيلها خلال العام المالي الجاري، ما أثر على إجمالي الناتج الإجمالي المحلي.
وتابع معيط، أن التوقعات تشير إلى أن العام المالي المقبل سيشهد انخفاضا في مستهدف الإيرادات بنحو 150 إلى 160 مليار جنيه، لافتا إلى أنه رغم ذلك فإن الإيرادات سترتفع بنحو 15% مدفوعة بنمو الحصيلة الضريبية بنسبة تتراوح بين 11 إلى 12%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية: 200 مليار جنيه تراجعا في الإيرادات المستهدفة بفعل تداعيات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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