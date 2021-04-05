- 1/3
- 2/3
- 3/3
فريق دوت الخليج – كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن نجاح الحكومة في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنسبة 20% من 108% خلال العام المالي 2019/2020 إلى نحو 88% بالعام المالي الجاري، مشيرا إلى أنه لولا جائحة كورونا لوصلت النسبة إلى 82%.
وأضاف معيط خلال الجلسة الافتتاحية بمؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث تحت عنوان «استثمار التعافي.. ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا»، تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة، أن العام المالي المقبل سيتم خلاله خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى نحو 79%.
وأشار معيط إلى أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على رفع القدرات التنافسية للعديد من القطاعات أبرزها الصناعة والزراعة لفتح أسواق جديدة، إلى جانب اهتمامها بملف الصادرات ورد الأعباء للشركات والتي وصلت قيمة ما تم صرفه خلال العام الماضي إلى نحو 21.5 مليار جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد معيط: مستمرون في خفض نسبة الدين للناتج المحلي رغم تداعيات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.