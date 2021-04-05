محمد معيط: مستمرون في خفض نسبة الدين للناتج المحلي رغم تداعيات كورونا

فريق دوت الخليج – كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن نجاح الحكومة في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنسبة 20% من 108% خلال العام المالي 2019/2020 إلى نحو 88% بالعام المالي الجاري، مشيرا إلى أنه لولا جائحة كورونا لوصلت النسبة إلى 82%.

وأضاف معيط خلال الجلسة الافتتاحية بمؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث تحت عنوان «استثمار التعافي.. ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا»، تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة، أن العام المالي المقبل سيتم خلاله خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى نحو 79%.

وأشار معيط إلى أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على رفع القدرات التنافسية للعديد من القطاعات أبرزها الصناعة والزراعة لفتح أسواق جديدة، إلى جانب اهتمامها بملف الصادرات ورد الأعباء للشركات والتي وصلت قيمة ما تم صرفه خلال العام الماضي إلى نحو 21.5 مليار جنيه.