وزير قطاع العمال: توقيع تسوية بقيمة 5 مليارات جنيه مع المالية خلال أيام

فريق دوت الخليج – كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن العمل على الانتهاء من تسوية منازعات مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية بنحو 40 مليار جنيه.

وأوضح توفيق، خلال الجلسة الافتتاحية بمؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث تحت عنوان «استثمار التعافي.. ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا»، تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة، أنه تم الانتهاء من تسويات بقيمة 33 مليار جنيه، وخلال الأيام المقبلة سيتم إجراء تسوية مع وزارة المالية بنحو 5 مليارات جنيه.

واستعرض وزير قطاع الأعمال، ما قامت به الوزارة لتنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام والذي يأتي في إطار مصطلح “الجمهورية الثانية” الذي ذكره في أكثر من اجتماع.

وأضاف توفيق، أن هيكلة قطاع الأعمال العام تركزت على ثلاث محاور أساسية، الأول عودة المساهم وهما الحكومة ووزارة المالية للسيطرة على مجالس إدارة الشركات، وبعد تزايد مشكلات قطاع الأعمال العام عقب ثورة يناير 2011، تم إضافة مقعد الرئيس غير التنفيذي للشركات من أجل مواكبة عنصر الحوكمة حول العالم.

وأشار الوزير، إلى أن من ضمن إنجازات “قطاع الأعمال العام”، والتي عملت على تحقيق مصطلح التطوير والتنمية كانت التوزيعات التي أقرتها الشركات بتخصيص 12% من الأرباح القابلة للتوزيع ورصد 5 % توزيعات للعاملين، موضحا أن قرار التوزيع يرجع لمجلس الإدارة.

وأكد أن استراتيجية الوزارة هو وقف الشركات التي تتكبد خسائر أكثر من نصف رأسمالها.

وقال الوزير إنه هناك نمو بأعمال الشركات ناتج عن إضافة إدارات جديدة تساهم في تسريع وتيرة التطوير ومنها إدارة للتسويق، وأيضا لجنة مركزية للاستثمار نصفها من خارج الشركات القابضة نصها من مجلس الإدارة ونصها خبراء من الخارج .