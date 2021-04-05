هشام توفيق: مفاوضات مع مستثمرين محليين وأجانب لتصنيع 15 مادة فعالة لخامات الدواء

فريق دوت الخليج – قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تتفاوض حاليا مع بعض المستثمرين المصريين والأجانب لإقامة وحدات لتصنيع خامات الأدوية على أراض مملوكة لشركة شركة النصر للكيماويات الدوائية بمحافظة القليوبية.

وأوضح توفيق، خلال الجلسة الافتتاحية بمؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث تحت عنوان «استثمار التعافي.. ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا»، تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة، أن الوزارة تستهدف انتاج نحو 10 إلى 15 خامة فعالة للدواء بهدف المنافسة عالميا.

وأشار الوزير، إلى ان السوق العالمي لخامات الدواء، تم غزوه من قبل الصين والهند، ومصر تسعى للمنافسة في تصنيع 10 إلى 15 مادة فعالة لخامات الدواء.

على جانب آخر، أشار توفيق، إلى استهداف وزارة قطاع الأعمال العام إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية، على أن يرتفع الإنتاج إلى 50ألف سيارة مع فتح أسواق جديدة، بدعم من وزارة المالية.

وذكر هشام توفيق، أن وزارة قطاع الأعمال العام تخاطب وزارة التنمية المحلية حاليا لتحديد أماكن الشحن لتلك السيارات في كافة المحافظات.