وزيرة التجارة: قيمة المساندة التصديرية سترتفع إلى 25 مليار جنيه بنهاية يونيو

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فريق دوت الخليج _ قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن قيمة المساندة التصديرية التي سيتم صرفها بنهاية العام المالي الجاري ستصل إلى 25 مليار جنيه، وذلك عبر مختلف البرامج والمبادرات التي عملت بها الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي.
وأضافت الوزيرة خلال الجلسة الافتتاحية بمؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث تحت عنوان «استثمار التعافي.. ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا»، تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة، أن أحدث تلك المبادرات تمثل في مبادرة السداد الفوري والتي شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين ونجحت الوزارة في صرف كاافة المستحقات التي تم إنهاء إجراءاتها ومراجعة المستنادت الخاصة بها.
وتابعت أن القطاع التصديري يمثل أولوية كبيرة للوزارة ضمن خطتها الرامية إلى الوصول بالمعدلات إلى 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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