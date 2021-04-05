مال وأعمال

يحيى أبو الفتوح: تريليونا جنيه ودائع البنك الأهلي.. و950 مليارا محفظة التمويل

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فاروق يوسف _ كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، عن وصول محفظة القروض إلى 950 مليار جنيه مصري، مضيفًا أن البنك على مشارف الوصول إلى أول تريليون جنيه رصيد قائم لمحفظة التمويل.

وأضاف ردًا على بوابة دوت الخليج جورنال، أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنك بلغ نحو 90 مليار جنيه، ووصول محفظة قطاع التجزئة إلى 230 مليار جنيه.

وقال إن ودائع البنك الأهلي وصلت إلى 2 تريليون جنيه.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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