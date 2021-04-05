يحيى أبو الفتوح: تريليونا جنيه ودائع البنك الأهلي.. و950 مليارا محفظة التمويل

فاروق يوسف _ كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، عن وصول محفظة القروض إلى 950 مليار جنيه مصري، مضيفًا أن البنك على مشارف الوصول إلى أول تريليون جنيه رصيد قائم لمحفظة التمويل.

وأضاف ردًا على بوابة دوت الخليج جورنال، أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنك بلغ نحو 90 مليار جنيه، ووصول محفظة قطاع التجزئة إلى 230 مليار جنيه.

وقال إن ودائع البنك الأهلي وصلت إلى 2 تريليون جنيه.