يحيى أبو الفتوح: تريليونا جنيه ودائع البنك الأهلي.. و950 مليارا محفظة التمويل

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فاروق يوسف _ كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، عن وصول محفظة القروض إلى 950 مليار جنيه مصري، مضيفًا أن البنك على مشارف الوصول إلى أول تريليون جنيه رصيد قائم لمحفظة التمويل.
وأضاف ردًا على بوابة دوت الخليج جورنال، أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنك بلغ نحو 90 مليار جنيه، ووصول محفظة قطاع التجزئة إلى 230 مليار جنيه.
وقال إن ودائع البنك الأهلي وصلت إلى 2 تريليون جنيه.
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