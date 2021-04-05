هشام توفيق: طرح كراسة مزايدة الإدارة والتشغيل لكيان نقل الركاب الجديد قريبا

فريق دوت الخليج _ كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن طرح كراسة شروط المزايدة الخاصة بإدارة وتشغيل 3 شركات نقل ركاب وهى “شرق الدلتا وغرب الدلتا والصعيد”، تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، على القطاع الخاص بعد دمجها في كيان واحد قريبا.

وأضاف توفيق، خلال الجلسة الافتتاحية بمؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث تحت عنوان «استثمار التعافي.. ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا»، تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة، أن مدة عقد الإدارة والتشغيل ستتراوح بين 3 و5 أعوام بحسب كراسة الشروط التي سيتم طرحها.

يذكر أن مكتب “Brisk business” الاستشاري كان قد فاز بالمناقصة التي طرحتها الشركة القابضة للنقل البحري والبرى العام الماضي، لدراسة خطط هيكلة ودمج عدد من شركاتها التابعة المتشابهة في النشاط، والإشراف على التنفيذ.

ونوه هشام توفيق بان طرح الكيان الجديد على القطاع الخاص بنظام الإدارة والتشغيل يأتي بعد تطوير الشركات الثلاث.