نيفين جامع: 25 جهة ناقشت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

فريق دوت الخليج _ كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جاء نتاج مناقشات مع 25 جهة، وكانت من ضمنها 17 وزارة بجانب البنك المركزي المصري المصري، لتوفيق أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي.

وأوضحت جامع خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر دوت الخليج تحت عنوان استثمار التعافي، أن القانون جاء داعما لأصحاب المشروعات غير الرسمية والتي لا يجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه وهي شريحة كبيرة نسبيا.

وأضافت أن القانون عمل على وضع إطار تشريعي يجمع القطاعين الرسمي وغير الرسمي لتنفيذ مزيد من التيسيرات النقدية على المشروعات.