نيفين جامع: طرح مجمعين صناعيين في أسيوط وأسوان الشهر الجاري

فريق دوت الخليج _ كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن طرح مجمعين صناعيين بمحافظتي أسيوط وأسوان خلال الشهر الجاري على المستثمرين ضمن خطة الوزارة لطرح المجمعات الصناعية الجاهزة..

وأضافت جامع، خلال الجلسة الافتتاحية بمؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث تحت عنوان «استثمار التعافي.. ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا»، تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة، أن الوزارة طرحت 7 مجمعات صناعية مؤخرا، وفي سبيلها لاستكمال إجراءات التخصيص للمستثمرين.

وأشارت جامع، إلى عمل الحكومة على استراتيجية أساسية لإحلال الواردات بمنتجات محلية، لاسيما مع توفر نسبة كبيرة من الخامات ومستلزمات الإنتاج لمنتجات كثيرة يتم استيرادها من الخارج.

وأوضحت، أن وزارة التجارة والصناعة تتيح الأماكن المخصصة للمصانع عبر مجمعات صناعية تتوزع بمختلف المحافظات، مع توفير التمويل اللازم عبر مبادرات البنك المركزي المصري التي تتراوح معدلات الفائدة عليها بين 5 و8%.

وأضافت أن وزارة التجارة والصناعة، توفر تيسيرات كبيرة للمصنعين عبر إتاحة تخصيص الوحدات بنظامي الإيجار والتملك، لاسيما وأن إيجار المتر الصناعي يتراوح بين 27 و 30 جنيه لتمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الإنتاج للتصدير وتقليص أعباء التكلفة الملقاة عليها.