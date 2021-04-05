وزيرة الصناعة: لجنة تسعير الطاقة تجتمع الأسبوع المقبل لاستعراض نتائج الفترة الماضية

فريق دوت الخليج _ كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن انعقاد اجتماع الأسبوع القادم للجنة تسعير الغاز للقطاع الصناعي، مع مجلس الوزراء لاستعراض نتائج اللجنة التي ترأسها لبحث التحديات الصناعية على مختلف القطاعات المرتبطة.

وأوضحت جامع خلال الجلسة الافتتاحية بمؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث تحت عنوان «استثمار التعافي.. ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا»، تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة، أن أسعار الغاز لا تشكل التحدي الأكبر لدى المصنعين بقدر الإجراءات الجمركية على سبيل المثال والقيمة المضافة.

وأشارت إلى أن اللجنة تتكون وزارة المالية الهيئة العامة للاستثمار وزارة التخطيط الكهرباء والبترول ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ونائب محافظ البنك المركزي المصري.

ولفتت إلى أن النتائج الأولية للجنة والتي استعرضتها أمس مع ممثل وزارة المالية، أسفرت أن 70% من التحديات التي تواجه رجال الصناعة تخص بشكل أكبر وزارة المالية.

وقالت إن كل عضو رشح مجموعة من رجال الأعمال وحرص على تغطية كل قطاعات في الصناعة، من خلال التواصل معهم فيما يخص تحديات تكلفة الإنتاج والإجراءات الجمركية.