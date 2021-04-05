وزيرة التجارة: عقد اجتماع اليوم مع المصدرين لمناقشة الشحن لإفريقيا والبرنامج الجديد للمساندة

فريق دوت الخليج _ كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن عقد اجتماع اليوم الاثنين، مع رؤساء المجالس التصديرية لمناقشة برنامج المساندة التصديرية الجديد.

وكشفت جامع، في تصريحات على هامش مؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث تحت عنوان «استثمار التعافي.. ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا»، تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة، أن البرنامج الجديد تضمن زيادة نسبة الدعم المقدم على شحن الصادرات المصرية إلى إفريقيا ليتخطى الـ50% التي أقرتها الحكومة في وقت سابق بغرض توسيع الأسواق الخارجية انطلاقا من السوق الإفريقية.

ونوهت الوزيرة، بارتفاع تكلفة الشحن إلى الأسواق الأفريقية والتي كانت تمثل عقبة أساسية في طريق الصادرات المصرية، وان برنامج دعم الصادرات الجديد يستهدف تيسير نفاذ الصادرات إلى أسواق جديدة انطلاقا من السوق الإفريقي الواعد.

وذكرت الوزيرة، أن قيمة المساندة التصديرية المنصرفة إلى الشركات منذ يناير 2020 وحتى نهاية مارس بلغت نحو 25 مليار جنيه، والتي تعد أكبر قيمة دعم تلقاه المصدرين في فترة وجيزة بسداد كافة المتأخرات.

وأضافت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقل مستحقاتها عن 5 ملايين جنيه حصلت عليها بالكامل دون نسبة خصم مع الإعفاء من شرط الشهادة الضريبية الذي مثل عائقا أمام حصولهم على مستحقاتهم، ما يؤكد مساعي الحكومة لدعم تلك الشرحة من الشركات وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الخارجية.