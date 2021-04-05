كلمة رئيس تحرير دوت الخليج في افتتاح أعمال مؤتمر استثمار التعافي

انطلقت اليوم الاثنين أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر دوت الخليج للاستثمار والتي تأتي تحت عنوان «استثمار التعافي.. ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا»، تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة.

وبدأت أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحضور كل من: الدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بكلمة افتتاحية لرئيس تحرير جريدة «دوت الخليج» أحمد رضوان والتي جاءت كما يلي:

“يُشرِّفُني أنْ أُرحبَ وأتوجَّهَ بالشكرِ والتقديرِ لمعالي الوزراءِ والحضورِ الكريمِ في بدايةِ أعمالِ مؤتمرِ دوت الخليج السنويِّ الثالثِ الذي يُعقدُ تحتَ عُنوانِ استثمارِ التعافي.

ناقَشنا في مؤتمرِنا الأولِ وقتَ خروجِ مؤسسةِ دوت الخليج للنورِ في أبريلِ 2018، وضعَ مصرَ التنافسي على خريطةِ استثماراتِ العالمِ، وفي مؤتمرِنا السنوي الثاني طرحنا فكرةَ النموِّ المؤثرِ وكيفيةِ الرهانِ عليهِ في رفعِ مستوياتِ الدخولِ وامتصاصِ البطالَةِ وفتحِ فرصٍ جديدةٍ لعملِ الشركاتِ.

أما اليومَ ونحنُ وَسَطَ عالمٍ يعاني من تداعياتِ فيروسِ كورونا المستجدِّ والقيودِ التي فرضَها على حركَةِ التجارةِ والسفرِ والتشغيلِ، فإنّنا نناقشُ وضعًا شديدَ الخصوصيةِ والاستثنائيةِ، ليسَ على مستوى هذه الأزمةِ فحسبُ، وإنما على مستوى ما سبقَها من إجراءاتٍ وإصلاحاتٍ خففتْ من تعرُّضِ الاقتصادِ المصري لتحدياتِها، فأوائلُ الأمورِ تنبئُ بخواتيمِها.

إنَّ تماسكَ الاقتصادِ المصري أمامَ أزمةِ كورونا، هو المفجرُ الرئيسيّ لعُنوانِ هذا المؤتمرِ ومحاورِهِ.. كيفَ نستثمرُ التّعافي الذي أظهرَتْهُ مؤشراتُ الاقتصادِ الكليّ؟ كيفَ نستفيدُ من إشاداتِ المؤسساتِ الدوليةِ المشهودِ بتأثيرِها في قراراتِ المستثمرينَ؟ .. كيفَ نحوِّلُ كلَّ ذلك إلى فرصٍ واضحةٍ وميسرةٍ أمامَ القطاعِ الخاصِّ بمختلفِ أحجامِهِ وقطاعاتِ عملِهِ؟

إجاباتُ هذه الأسئلةِ هي صُلْبُ أهدافِ مؤتمرِنَا اليومَ الذي يَجمعُ المسؤولينَ الرسميينَ ومجتمعَ الأعمالِ والمهتمينَ بالشأنِ الاقتصادي، ونعتقدُ أنَّها تُغطي جانبًا مهمًّا مِنَ اهتماماتِهِمْ.

وإذ أُجدِّدُ ترحيبي بكُمْ جميعًا وأُعبِّرُ عن خالصِ امتناني لتلبيةِ دعوتِنا للمشاركَةِ في هذا الحدثِ، فاسمَحوا لي أنْ أتوجَّهَ بالشكرِ لفريقِ جريدةِ دوت الخليج الذي يحتفلُ هذا الشهرَ بمرورِ 3 سنواتٍ على غَرْسِ نبْتَتِهِ الأولى، وحرصَ طَوالَ هذه الفترةِ على رعايتِها بإخلاصٍ واجتهادٍ وتفانٍ وتكاتفٍ، ونعاهِدُ اللهَ ونعاهِدُكُمْ على الانصهارِ داخلِ هذا النهجِ، وأنْ نحترمَ دائمًا وأبدًا شعارَنَا “الالتزامُ بالتخصصِ”.

أتمنَّى لكُم يومًا مُثمرًا ومفيدًا وهادئًا، وأنْ يحفظَكُمُ اللهُ ويحفظَ بلادَنَا من كلِّ مكروهٍ وسوءٍ، وأنْ يظلَّ الحوارُ الجادُّ والموضُوعيُّ والعلميُّ هو السبيلُ لتنميةِ بلادِنا وتقدُّمِها.