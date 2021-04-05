أحمد السويدي: السويدي إليكتريك تصدر أكثر من نصف إنتاجها لأوروبا والخليج

فريق دوت الخليج _ قال المهندس أحمد السويدي، رئيس مجموعة السويدي إلكتريك، إن المجموعة تُصدر حاليا أكثر من نصف إنتاجها، إلى دول أوروبا والخليج.

وأضاف السويدي، خلال مشاركته في الجلسة الأولى بعنوان “فرص لنمو الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي أيضا” بمؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث تحت عنوان «استثمار التعافي.. ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا»، برعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة، أن مصر ما زالت أفضل دول العالم في الاستثمار، وهو ما يبدو واضحًا خلال الخمس سنوات الماضية.

وأكد رئيس مجموعة السويدي إلكتريك، على أهمية ما يجرى حاليًا من قبل الدولة في أعمال تجهيز وبنية تحتية والتي ساهمت في دفع العديد من الأنشطة الاقتصادية وتطوير الأعمال.

وطالب السويدي، بضرورة إعادة النظر في بعض أنواع الضرائب المفروضة حاليا، لاسيما وأن الضرائب تعد من أهم وأكبر المشكلات التي تعترض المستثمرين في السوق المصري، مؤكدا أنه لا يختلف على فكرة الضريبة في حد ذاتها.

وأوضح رئيس مجموعة السويدي إلكتريك، أن هناك مثلاً ضريبة بواقع 2.5 في الألف، وضريبة أخرى خاصة بربحية النشاط في حدود 22.5%، وأيضًا الضريبة المركبة، مشيرا إلى تحصيل بعض الضرائب قبل توزيعات الأرباح، “ما يعرض الشركة لمشكلة ازدواج ضريبي” على حد قوله.