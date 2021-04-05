الرئيس الإقليمي لأكتيس للاستثمار المباشر: فرص واعدة بالتعليم والصحة

فريق دوت الخليج – قال الدكتور شريف الخولي، الشريك والرئيس الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بشركة أكتيس للاستثمار المباشر، إن مصر تقدم فرصا واعدة جدا في العديد من القطاعات لاسيما التعليم والرعاية الصحية.

وأضاف الخولي، خلال مشاركته في جلسة بعنوان “فرص لنمو الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي أيضا” بمؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث تحت عنوان «استثمار التعافي.. ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا»، برعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة، أن أسرع طريق لتطوير القطاع الصحي في مصر، يتمثل في رفع كفاءة المؤسسات العلاجية بإتاحة تشغيلها وإدارتها من قبل القطاع الخاص.

تغيير القواعد المنظمة للأنشطة من فترة لأخرى أبرز عقبات الاستثمار المباشر

وأشار الخولي إلى الطفرة الهائلة التي يشهدها قطاع الكهرباء خلال السنوات الخمس الماضية، ليس على مستوى زيادة القدرات فقط، ولكن من ناحية تنويع المصادر أيضا، والتي فتحت بابا للاستثمار وتواجد القطاع الخاص في تلك المشروعات، منوها بإمكانية اتاحة دور أكبر للصندوق السيادي للمشاركة في تلك المشروعات.

ونبه، الخولي بأن أبرز العقبات التي تواجه الاستثمار المباشر في مصر ، تغيير القواعد المنظمة للأنشطة من فترة لأخرى ما يثير تخوفات المستثمرين باستمرار.

وأضاف الخولي: اليوم، هناك احتياج كبير لتطوير التعليم العالي خارج نطاق القاهرة الكبرى وإتاحة الفرصة لتواجد الجامعات الخاصة لاسيما في محافظات الصعيد والدلتا.. ولكن ظهرت قرارات جديدة تحظر الدخول في هذا القطاع دون الحصول على موافقة مسبقة لإتمام أي صفقة، ما أثار مخاوف المستثمرين مجددا عن دخول قطاع واعد.