الرئيس الإقليمي لأكتيس للاستثمار المباشر: فرص واعدة بالتعليم والصحة

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فريق دوت الخليج – قال الدكتور شريف الخولي، الشريك والرئيس الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بشركة أكتيس للاستثمار المباشر، إن مصر تقدم فرصا واعدة جدا في العديد من القطاعات لاسيما التعليم والرعاية الصحية.
وأضاف الخولي، خلال مشاركته في جلسة بعنوان “فرص لنمو الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي أيضا” بمؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث تحت عنوان «استثمار التعافي.. ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا»، برعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة، أن أسرع طريق لتطوير القطاع الصحي في مصر، يتمثل في رفع كفاءة المؤسسات العلاجية بإتاحة تشغيلها وإدارتها من قبل القطاع الخاص.
تغيير القواعد المنظمة للأنشطة من فترة لأخرى أبرز عقبات الاستثمار المباشر
وأشار الخولي إلى الطفرة الهائلة التي يشهدها قطاع الكهرباء خلال السنوات الخمس الماضية، ليس على مستوى زيادة القدرات فقط، ولكن من ناحية تنويع المصادر أيضا، والتي فتحت بابا للاستثمار وتواجد القطاع الخاص في تلك المشروعات، منوها بإمكانية اتاحة دور أكبر للصندوق السيادي للمشاركة في تلك المشروعات.
ونبه، الخولي بأن أبرز العقبات التي تواجه الاستثمار المباشر في مصر ، تغيير القواعد المنظمة للأنشطة من فترة لأخرى ما يثير تخوفات المستثمرين باستمرار.
وأضاف الخولي: اليوم، هناك احتياج كبير لتطوير التعليم العالي خارج نطاق القاهرة الكبرى وإتاحة الفرصة لتواجد الجامعات الخاصة لاسيما في محافظات الصعيد والدلتا.. ولكن ظهرت قرارات جديدة تحظر الدخول في هذا القطاع دون الحصول على موافقة مسبقة لإتمام أي صفقة، ما أثار مخاوف المستثمرين مجددا عن دخول قطاع واعد.
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