نجيب ساويرس: طرح أورا في البورصة أمر وارد.. وخطة لإدخال أوراسكوم للشق الترفيهي

قال المهندس نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة إنه لديه نية لإيجاد وسيلة للتعاون بين شركتي أورا وأوراسكوم، وذلك مع توجه شركة أوراسكوم نحو القطاع الترفيهي والذي حصلت من خلالها على عقود مشروع منطقة الهرم والصوت والضوء.

جاء ذلك خلال المقابلة التي أدراتها مديرتا تحرير جريدة «دوت الخليج» ياسمين منير ورضوى إبراهيم، مع المهندس نجيب ساويرس، ضمن أعمال مؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث تحت عنوان «استثمار التعافي.. ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا»، برعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة.

وأضاف ساويرس أن هناك نية أيضا لطرح شركة أورا في البورصة وتنتظر الشركة بدء التسليم في مشروعاتها لاتخاذ قرار في ذلك، مشيرا إلى أن شركة أوراسكوم من الممكن أن يكون لها دور كبير في مشروعات الشق الترفيهي التابع لأورا بمشروعاتها في الشيخ زايد والقاهرة الجديدة.