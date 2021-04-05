رئيس الصندوق السيادي: البورصة بحاجة لأوراق مالية جديدة.. ولا توجد خطة للاستثمار المباشر فيها

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دوت الخليج – نفى أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وجود خطة فعلية لدى الصندوق حالياً للاستثمار المباشر في البورصة المصرية.
وأوضح سليمان في رده على سؤال لهاني توفيق الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لجمعيتي الاستثمار المباشر المصرية والعربية، ومدير الجلسة الأولى بعنوان “فرص لنمو الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي أيضا” بمؤتمر “استثمار التعافي” السنوي الثالث لجريدة “دوت الخليج”، أن الغرض القائم عليه الصندوق هو جذب رؤوس أموال القطاع الخاص، والعمل على خلق فرص جديدة للمستثمرين.
وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن البورصة تحتاج إلى أوراق مالية جديدة وشركات تطرح بصورة أولية وبقطاعات جديدة، وأن الصندوق قد يكون جزء من استثمار بعض الشركات في البورصة ولكنه لا يستهدفها بشكل مباشر.
وكشف سليمان، عن عزم صندوق مصر السيادي زيادة رأسماله المرخص به من ملياري جنيه إلى 200 مليار جنيه، على أن يصل مستقبلا إلى تريليون جنيه عبر توسيع قاعدة الأصول التي يديرها لصالح الدولة.
وقال سليمان، إن الصندوق يقوم بإدارة بعض استثماراته بشكل مباشر منها الاستثمار العقاري، وهو إعادة الأصول الغير مستغلة وتنمية النشاط السياحي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الصندوق السيادي: البورصة بحاجة لأوراق مالية جديدة.. ولا توجد خطة للاستثمار المباشر فيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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