نجيب ساويرس: افتتاح مشروع تطوير منطقة الأهرامات قبل الموسم الشتوي المقبل

قال المهندس نجيب ساويرس رئيس شركة أرواسكوم للاستثمار القابضة إنه من المخطط أن يتم افتتاح مشروع تطوير منطقة الأهرامات قبل الموسم الشتوي المقبل، وذلك وفق الجدول الزمني الذي تم وضعه للمشروع.

جاء ذلك خلال المقابلة التي أدراتها مديرتا تحرير جريدة «دوت الخليج» ياسمين منير ورضوى إبراهيم، مع المهندس نجيب ساويرس، ضمن أعمال مؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث تحت عنوان «استثمار التعافي.. ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا»، برعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة.

وأضاف ساويرس أن مشروع التطوير يشمل نقل البوابة الرئيسية من نهاية شارع الهرم، إلى طريق الفيوم، مع إنشاء مبانٍ جديدة لخدمة الزوار والسائحين، وقاعات عرض سينمائية لعرض الأفلام الوثائقية التاريخية، ومبنى لكبار الزوار مستوحى من التصميم الفرعوني، ونشر الوعي بين أهلي المنطقة بأهمية السياحة وتقليل المضايقات التي يتعرض لها السياح بتلك المنطقة.