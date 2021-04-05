نجيب ساويرس: افتتاح مشروع تطوير منطقة الأهرامات قبل الموسم الشتوي المقبل

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قال المهندس نجيب ساويرس رئيس شركة أرواسكوم للاستثمار القابضة إنه من المخطط أن يتم افتتاح مشروع تطوير منطقة الأهرامات قبل الموسم الشتوي المقبل، وذلك وفق الجدول الزمني الذي تم وضعه للمشروع.
جاء ذلك خلال المقابلة التي أدراتها مديرتا تحرير جريدة «دوت الخليج» ياسمين منير ورضوى إبراهيم، مع المهندس نجيب ساويرس، ضمن أعمال مؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث تحت عنوان «استثمار التعافي.. ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا»، برعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة.
وأضاف ساويرس أن مشروع التطوير يشمل نقل البوابة الرئيسية من نهاية شارع الهرم، إلى طريق الفيوم، مع إنشاء مبانٍ جديدة لخدمة الزوار والسائحين، وقاعات عرض سينمائية لعرض الأفلام الوثائقية التاريخية، ومبنى لكبار الزوار مستوحى من التصميم الفرعوني، ونشر الوعي بين أهلي المنطقة بأهمية السياحة وتقليل المضايقات التي يتعرض لها السياح بتلك المنطقة.
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