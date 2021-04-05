نجيب ساويرس: البورصة المصرية مازالت صغيرة وبحاجة لزيادة طروحات الشركات الكبرى

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إن حجم البورصة المصرية مازال صغير، وهي بحاجة إلى طرح عدد أكبر من الشركات الكبرى.

وأضاف خلال المقابلة التي أدراتها مديرتا تحرير جريدة «دوت الخليج» ياسمين منير ورضوى إبراهيم، ضمن أعمال مؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث تحت عنوان «استثمار التعافي.. ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا»، أن المستثمرين يخشون البورصة لأنها مازلت صغيرة وليس لديها سيولة كافية مثل باقي البورصات.

وأشار إلى أن دولة الإمارات رصدت مليارات الجنيهات، للاستثمار في السوق المصرية، ومن ثم يجب على الدولة حسن استغلال هذه الفرصة، عبر تدشين مصانع ومشروعات في قطاعات مختلفة، كما يمكن الاستفادة منها في زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة.