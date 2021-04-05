نجيب ساويرس: البورصة المصرية مازالت صغيرة وبحاجة لزيادة طروحات الشركات الكبرى

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قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إن حجم البورصة المصرية مازال صغير، وهي بحاجة إلى طرح عدد أكبر من الشركات الكبرى.
وأضاف خلال المقابلة التي أدراتها مديرتا تحرير جريدة «دوت الخليج» ياسمين منير ورضوى إبراهيم، ضمن أعمال مؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث تحت عنوان «استثمار التعافي.. ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا»، أن المستثمرين يخشون البورصة لأنها مازلت صغيرة وليس لديها سيولة كافية مثل باقي البورصات.
وأشار إلى أن دولة الإمارات رصدت مليارات الجنيهات، للاستثمار في السوق المصرية، ومن ثم يجب على الدولة حسن استغلال هذه الفرصة، عبر تدشين مصانع ومشروعات في قطاعات مختلفة، كما يمكن الاستفادة منها في زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة.
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