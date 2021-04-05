رئيس هيرميس: الأداء الباهت للبورصة سببه عزوف الأجانب عن ضخ استثمارات جديدة تأثرا بكورونا

دوت الخليج – فسر كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، الأداء الباهت للبورصة المصرية مؤخرا بعزوف المستثمرين الأجانب عن ضخ استثمارات جديدة، في السوق متأثرين بتداعيات جائحة كورونا، مؤكدا حاجة البورصة لطروحات كبيرة.

وأضاف أن أسعار الأسهم في البورصة المصرية متدنية بالنسبة لأسعار الأسهم في أسواق المال بالمنطقة، مشيرا إلى أن المجموعة المالية هيرميس القابضة تتداول حاليًا عند 6.3 مضاعف ربحية وهو أقل مضاعف في الأسواق العربية.

وأوضح عوض في رده على سؤال لهاني توفيق الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لجمعيتي الاستثمار المباشر المصرية والعربية، ومدير الجلسة الأولى بعنوان “فرص لنمو الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي أيضا” بمؤتمر “استثمار التعافي” السنوي الثالث لجريدة “دوت الخليج”، حول سبب تدني عدد المتعاملين النشطين وتراجع الشركات المقيدة رغم تذليل التحديات كالحوافز الضريبية وتكلفة التداول، أن صعوبة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية دفعت وزارة المالية بالاجتماع مع شريحة من المتعاملين لبحث حلول وسط لتذليل ذلك التحدي والمساعدة في تنشيط التداول في البورصة وانتهي بتأجيل الضريبة 3 سنوات واستبدالها بضريبة دمغة مع تراجع تكلفة التداول.

وعقب الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، على التوجه الذي أطلقه رئيس الجمهورية لتنشيط البورصة المصرية، وحديث وزارة التخطيط عن طرح مرتقب لإحدى الشركات الحكومية، قائلا إن الدور الأساسي لهيرميس القابضة يتمثل في ترويج الاستثمار في مصر، مستندة إلى تواجدها في 12 دولة بالخارج.

وكشف عوض، عن الاهتمام المتزايد من المستثمرين الإماراتيين والسعوديين بجانب صناديق الرياض وأبوظبي السيادية بفرص الاستثمار في مصر، بالنظر لحجم السوق المصري وتعداده السكاني الذي وضعه في صدارة الأسواق الواعدة في المنطقة.