مال وأعمال

رئيس هيرميس: الأداء الباهت للبورصة سببه عزوف الأجانب عن ضخ استثمارات جديدة تأثرا بكورونا

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

دوت الخليج – فسر كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، الأداء الباهت للبورصة المصرية مؤخرا بعزوف المستثمرين الأجانب عن ضخ استثمارات جديدة، في السوق متأثرين بتداعيات جائحة كورونا، مؤكدا حاجة البورصة لطروحات كبيرة.

وأضاف أن أسعار الأسهم في البورصة المصرية متدنية بالنسبة لأسعار الأسهم في أسواق المال بالمنطقة، مشيرا إلى أن المجموعة المالية هيرميس القابضة تتداول حاليًا عند 6.3 مضاعف ربحية وهو أقل مضاعف في الأسواق العربية.

وأوضح عوض في رده على سؤال لهاني توفيق الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لجمعيتي الاستثمار المباشر المصرية والعربية، ومدير الجلسة الأولى بعنوان “فرص لنمو الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي أيضا” بمؤتمر “استثمار التعافي” السنوي الثالث لجريدة “دوت الخليج”، حول سبب تدني عدد المتعاملين النشطين وتراجع الشركات المقيدة رغم تذليل التحديات كالحوافز الضريبية وتكلفة التداول، أن صعوبة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية دفعت وزارة المالية بالاجتماع مع شريحة من المتعاملين لبحث حلول وسط لتذليل ذلك التحدي والمساعدة في تنشيط التداول في البورصة وانتهي بتأجيل الضريبة 3 سنوات واستبدالها بضريبة دمغة مع تراجع تكلفة التداول.

وعقب الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، على التوجه الذي أطلقه رئيس الجمهورية لتنشيط البورصة المصرية، وحديث وزارة التخطيط عن طرح مرتقب لإحدى الشركات الحكومية، قائلا إن الدور الأساسي لهيرميس القابضة يتمثل في ترويج الاستثمار في مصر، مستندة إلى تواجدها في 12 دولة بالخارج.

hapiinvest2021_900x111

وكشف عوض، عن الاهتمام المتزايد من المستثمرين الإماراتيين والسعوديين بجانب صناديق الرياض وأبوظبي السيادية بفرص الاستثمار في مصر، بالنظر لحجم السوق المصري وتعداده السكاني الذي وضعه في صدارة الأسواق الواعدة في المنطقة.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس هيرميس: الأداء الباهت للبورصة سببه عزوف الأجانب عن ضخ استثمارات جديدة تأثرا بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا