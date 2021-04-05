مال وأعمال

ساويرس يقترح تحويل مقر الحزب الوطني ومجمع التحرير إلى حديقة

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اقترح رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، ورئيس مجلس إدارة شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة، تحويل أرض مقر الحزب الوطني ومجمع التحرير إلى حديقة، من أجل إعلاء قيمة المتحف المصري.

وأضاف خلال المقابلة التي أدراتها مديرتا تحرير جريدة «دوت الخليج» ياسمين منير ورضوى إبراهيم، ضمن أعمال مؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث تحت عنوان «استثمار التعافي.. ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا»، إن منطقة وسط البلد معدومة من أي مساحات خضراء بهذه المساحة، ومن ثم فإن هذا المقترح سيعلي من شأن المتحف، وسيعزز من مساحة القطعة الخضراء داخل هذه المنطقة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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