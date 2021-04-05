يحيى أبو الفتوح: البنك الأهلي على مشارف الوصول بمحفظة التمويل إلى تريليون جنيه

دوت الخليج _ أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن القطاع المصرفي متواجد بشكل قوي ليس فقط على مستوى قطاع واحد إنما على صعيد كافة القطاعات الكبري، كما سجلت مؤشرات أداء البنك الأهلي نموا.

وأضاف نائب رئيس البنك الأهلي، أن محفظة القروض زادت بنحو 100 مليار جنيه خلال شهر لتصل إلى 950 مليار جنيه مصري حاليا، وان البنك على مشارف الوصول إلى أول تريليون جنيه رصيد قائم لمحفظة التمويل خلال العام الجاري.

ولفت إلى أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنك بلغ نحو 90 مليار جنيه، وأن محفظة قطاع التجزئة وصلت إلى 230 مليار جنيه، فيما وصلت ودائع البنك الأهلي إلى تريليوني جنيه.

وأشار أبوالفتوح، إلى انخفاض متوسط معدل توظيف الودائع للقطاع الصرفي عنه في العديد من البلدان المجاورة، والذي بلغ 50% لدى البنك الأهلي.

وأضاف أبوالفتوح، أن تدني معدل التوظيف لايساعد على الربحية، وأن البنك الأهلي يرى فرصا كبيرة للوصول به إلى 75% خلال الفترة المقبلة بدعم من السيولة الوفيرة.

وذكر أبو الفتوح، أن بعض القطاعات مثل الأسمنت والسيراميك والحديد كانت متعطلة، ولكن لا يوجد أي تعثر في تلك القطاعات على الرغم من الظروف التي تعاني منها، منوها ببوادر تعاف لتلك القطاعات خلال العام الجاري.

وقال أبوالفتوح، إن كل المؤشرات تتجه لعدم تنفيذ الإغلاق الكلي في مصر مجددا، وأن عدم تنفيذ الغلق الكامل خلال الفترة الماضية “كان حكيما لعدم قدرتنا على احتمال تكلفة الغلق مجددا”.

وأضاف نائب رئيس البنك الأهلي: “ما رأيناه أمس في موكب المومياوات الملكية يبشر بقرب عودة قطاعي السياحة والطيران بشكل إيجابي.